Treno deragliato, applausi a macchinista

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Si sono tenuti oggi a Pioltello, nella chiesa Maria Regina, i funerali del macchinista 59enne Mario Dicuonzo, morto nell'incidente ferroviario avvenuto nel Lodigiano. Presenti tra gli altri il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Milano Renato Saccone, il sindaco di Pioltello Ivonne Cosciotti e una folta delegazione di colleghi amici. In quattro hanno ricordato Dicuonzo dall'altare, dopo l'omelia del parroco Roberto Laffranchi: Angelo Balardino, Simone Mea, Lucrezia Bari e Simona Carboni hanno sottolineato le qualità di un uomo sempre disponibile e profondamente buono.

Il sindaco di Pioltello, Ivonne Cosciotti, ha invece ricordato come la sua città abbia molto sofferto per i disastri ferroviari negli ultimi anni, con le tre pendolari morte il 25 gennaio di due anni fa proprio a Pioltello e con l'incidente di Corato del 2016, nel quale morì la concittadina Donata Pepe, che riuscì tuttavia a salvare il nipotino abbracciandolo.