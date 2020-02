Online avviso per ricostruire Amatrice

(ANSA) - RIETI, 12 FEB - E' stato pubblicato sul sito del Comune di Amatrice l'avviso per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto (il cosiddetto Piano attuativo P.U.A.) per la ricostruzione del centro storico del comune reatino colpito dal sisma dell'agosto 2016. "Un passo importante - dichiara il sindaco Antonio Fontanella - verso il futuro di Amatrice e la ricostruzione del centro storico. Si tratta del primo passaggio fondamentale per la rinascita della nostra città. Un avviso molto atteso e un impegno rispettato con la cittadinanza. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e che lavoreranno a questo importante progetto". Tutte le informazioni sull'avviso e le scadenze per la presentazione delle domande sono consultabili sulla pagina dedicata alla trasparenza del sito istituzionale del Comune di Amatrice (comune.amatrice.rieti.it).