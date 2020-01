De Micheli, sisma resti priorità Governo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 GEN - "Il terremoto deve continuare ad essere una priorità del governo che nelle prossime settimane, immagino, si farà carico della governance per la ricostruzione". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine di un convegno di Anci Marche ad Ascoli Piceno, rispondendo alle domanda sulla nomina del nuovo commissario straordinario, dato che il mandato dell'attuale, Piero Farabollini, è scaduto.

De Micheli ha sottolineato che la ricostruzione delle case "deve procedere con il lavoro, ed è per questo che è necessario creare le condizioni per far lavorare le imprese sul territorio colpito dal sisma". Nelle prossime settimane saranno "finanziate le opere della cosiddetta 'quarta parte' su vie di comunicazione minori, anche nella logica di creare lavoro". De Micheli ha anche ricoperto il ruolo di commissario straordinario alla ricostruzione e parlando di quell'esperienza ha tenuto a dire che "è stata la più importante dal punto di vista umano e professionale".