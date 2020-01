Cade da scogliera, muore turista 42enne

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - È un 42enne della Repubblica Ceca la vittima della tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Carloforte.

L'uomo è stato identificato dopo che i vigili del fuoco, a tarda notte, calandosi con un verricello, sono riusciti a recuperare il cadavere, bloccato sulle rocce a circa 30 metri di distanza dal punto in cui è precipitato. Le generalità complete della vittima non sono state fornite: la famiglia non è ancora stata informata. Gli agenti del Commissariato stanno ancora lavorando per ricostruire la tragedia. Il turista, probabilmente, stava facendo una passeggiata in bicicletta quando ha raggiunto la scogliera. Sicuramente si è affacciato per guardare il panorama ma ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto e schiantandosi sugli scogli dopo un volo di circa 30 metri. L'uomo è morto sul colpo.