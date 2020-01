Sistema sicurezza fa fuggire rapinatori

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 20 GEN - L'allarme del caveau della filiale della Bper, già Banca Popolare dell'Emilia Romagna, di via Fasano a Pozzuoli (Napoli) ha messo in fuga, questa mattina, un banda di rapinatori. La gang, composta da tre o quattro componenti, dopo aver forzato l'uscita di sicurezza, ha provato ad entrare nel caveau della filiale. E' scattato l'allarme ed i banditi si sono allontanati precipitosamente, lasciando sul posto anche materiale da scasso. In precedenza si erano occupati di manomettere l'impianto di videosorveglianza esterno della filiale per evitare di essere ripresi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli che hanno avvito le indagini. La Polizia sta acquisendo le registrazioni di telecamere presenti in zona per risalire agli autori della tentata rapina. Non si esclude che la stessa banda abbia messo a segno altri colpi nell'area flegrea, l'ultimo dei quali al negozio di abbigliamento del centro storico, entrando attraverso una chiesa sconsacrata.(ANSA).