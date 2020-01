Ragazzi con auto in mare nel Foggiano

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA) 19 GEN - Un'auto con due ragazzi a bordo è finita in mare all'alba nelle vicinanze della banchina di Levante del porto di Manfredonia, nel Foggiano. I due giovani sono riusciti ad arrivare a nuoto alla banchina e hanno raccontato che l'incidente sarebbe stato causato dal mancato azionamento del freno a mano. Sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e i Vigili del fuoco. Le operazioni di recupero dell'auto sono terminate in tarda mattinata. Al proprietario della vettura i militari hanno notificato una diffida per la rimozione dell'auto e una sanzione amministrativa in violazione dell'ordinanza che regolamenta l'accesso e la circolazione dei veicoli nell'area portuale.