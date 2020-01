Bimbi come eroi del secolo, è calendario del '900 di una scuola

Bambini di una quarta elementare di Sassari hanno indossato i panni di grandi personaggi del '900 posando per un calendario della scuola: da Gandhi a Falcone e Borsellino, da Rosa Parks a Maria Callas, da Anna Frank a Grazia Deledda, fino ai Beatles.

L'iniziativa è di una maestra sarda, Antonietta Dore, che ha confezionato in maniera completamente artigianale questo calendario pubblicato a Natale come "lavoretto" dei bambini. I calendari stampati sono stati dati alle famiglie e i proventi sono stati destinati a opere di beneficienza. "Ora le copie sono finite - dice all'ANSA la maestra Dore, che insegna al Pertini-Biasi di Sassari, un po' stupita dalla grande eco dell'iniziativa- - ma ne stanno richiedendo molte in diverse parti d'Italia. Ragioneremo con il dirigente scolastico se fare una eventuale ristampa".