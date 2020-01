A Potenza anziano accoltella la moglie

(ANSA) - POTENZA, 16 GEN - E' in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, una donna di 79 anni accoltellata stamani, a Potenza, dal marito 82enne. Sull'episodio, avvenuto intorno alle ore 7, nell'abitazione di famiglia, in via Maratea, sta indagando la Polizia.