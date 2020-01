Violentò ragazza in seduta meditazione

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Con la scusa di svolgere a casa una seduta di meditazione orientale, aveva stordito una allieva facendole bere un drink alterato con una sostanza stupefacente e l'aveva violentata. Per l'aggressione, avvenuta nel luglio 2014 a Castenaso, i Carabinieri hanno arrestato un 46enne di origine siciliana, residente nella cittadina del Bolognese. L'uomo è stato portato in carcere venerdì scorso in esecuzione di provvedimento del Tribunale di Bologna: deve scontare una condanna a 5 anni per violenza sessuale, sentenza d'Appello divenuta definitiva lo scorso 8 gennaio. Secondo l'accusa, quel giorno l'uomo aveva approfittato dell'indisponibilità della palestra dove si svolgevano le sedute di meditazione per attirare a casa una ragazza di 21 anni, di cui aveva abusato dopo averla fatta bere. La giovane si era resa conto solo qualche ora più tardi, una volta tornata a casa, di quello che era successo e aveva successivamente denunciato l'accaduto ai carabinieri. Il 46enne attualmente era disoccupato.