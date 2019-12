Papa e Welby a leader Sud Sudan, 'Pace'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 25 DIC - "In occasione del Santo Natale e dell'inizio del Nuovo Anno, desideriamo formulare a voi e al popolo Sud-Sudanese i migliori auguri di pace e di prosperità, assicurando la nostra vicinanza ai vostri sforzi per l'attuazione sollecita degli Accordi di pace". Così il Papa e il primate anglicano Justin Welby in un messaggio natalizio ai leader del Sud Sudan. "Eleviamo pertanto le nostre preghiere al Cristo Salvatore per un rinnovato impegno nel cammino di riconciliazione e di fraternità e invochiamo abbondanti benedizioni su ciascuno di voi e sull'intera Nazione".