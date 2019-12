Natale a Perugia per Rudy Guede

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - Trascorrerà il Natale a Perugia in permesso premio Rudy Guede, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, al quale è stata recentemente concessa la semilibertà. Secondo quanto appreso dall'ANSA, sarà ospite fino al 2 gennaio della famiglia della sua maestra delle elementari.

presso la quale ha già alloggiato in occasione di diversi altri permessi premio di cui usufruisce ormai regolarmente da tempo.

Guede è detenuto nel carcere di Viterbo dove ha già scontato 12 dei 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti (con il rito abbreviato) per l'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia nel novembre del 2007 (e al quale si è sempre proclamato estraneo pur ammettendo la presenza nella casa del delitto). Nel settembre scorso il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha concesso la semilibertà. Grazie alla quale può collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo. Dove negli ultimi tre mesi - sottolineano al Csc - ha mostrato un "rinnovato entusiasmo e la consueta qualità". (ANSA).