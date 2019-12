Mancano permessi,salta Notte Arte Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - La Notte dell'Arte nel centro storico di Napoli non c'è stata. Microfoni spenti per musica e riflessioni. Tutta colpa - come riferiscono organi di stampa - dell'assenza dei necessari permessi, una scoperta fatta all'ultimo momento con gli artisti già sul palco e gli amministratori locali in piazza. Rimpalli di responsabilità ma il risultato è che la festa non c'è stata.

E anche il giorno dopo un sabato triste la polemica continua.

"Non hanno dato il permesso. Nemmeno a se stessi". Non risparmia critiche ad esempio lo scrittore Maurizio de Giovanni. Poco prima che dovessero esibirsi gli artisti Tony Esposito, Maurizio Capone, Marco Zurzolo e Maldestro, invitati dal direttore artistico dell'evento, Gianfranco Gallo, il niet della polizia municipale. De Giovanni non ci sta: "Difficile anche fare un regalo alla città. Eravamo pronti a dare parole, musica e canzoni per una bella notte di festa e cultura: ma non hanno dato il permesso. Nemmeno a se stessi. Sarebbe ridicolo, se non fosse tragico".