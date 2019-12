Maccinaio esplode e ferisce un operaio

(ANSA) - UDINE, 14 DIC - Un operaio di 41 anni è rimasto ferito stamani in un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda di Campoformido (Udine). Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto finora ricostruito dai Carabinieri, un macchinario, un reattore chimico, è esploso per cause in corso di accertamento durante le operazioni di pulizia. L'uomo è stato investito da alcune schegge in plastica e metallo, rimanendo ferito. Subito soccorso dai sanitari del 118, l'operaio è rimasto sempre cosciente. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Udine. Gli accertamenti sanitari sono ancora in corso.