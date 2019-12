Il Papa ha inaugurato la nuova sede Scholas Occurrentes

Il Papa ha inaugurato la nuova sede della fondazione pontificia Scholas Occurrentes. Presente all'evento, al Palazzo san Calisto a Roma, anche la first lady argentina, Fabiola Yanez e le 'first ladies' di Brasile, Paraguay, Colombia e Belize. Nel suo breve intervento il pontefice ha sottolineato l'importanza della "poesia che è creatività: uomini e donne o sono creativi - ha detto il pontefice - o non crescono". Poi il Papa ha evidenziato che è essenziale "fare un cammino insieme", come in Scholas, ente che il Papa ha lodato perché "non fa proselitismo ma crea libertà".