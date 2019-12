Segre, lasciamo odio ad anonimi tastiera

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "C'è una grande musica in questa piazza, il tempio della musica oggi è all'aperto. Siamo qui per parlare di amore e non di odio. Lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a Milano, al termine della marcia dei sindaci 'L'odio non ha futuro'.

"Stasera non c'è indifferenza, ma c'è un'atmosfera di festa, cancelliamo tutti le parole odio e indifferenza e abbracciamoci - ha aggiunto la senatrice a vita - in un catena umana che trovi empatia e amore nel profondo del nostro essere". Rivolgendosi dal palco di piazza Scala a Milano, ai 600 sindaci in fascia tricolore, Segre ha detto: "Voi avete una missione difficile e apprezzo tantissimo che per qualche ora abbiate voluto lasciare i vostri compiti per questa occasione. Il vostro impegno può essere decisivo per la trasmissione delle memoria".