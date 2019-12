Diritti Umani, cosa prevede la Dichiarazione dell'Onu

Mai, prima del 10 dicembre 1948, un

documento politico, sottoscritto da molti Stati, aveva sancito

in modo cosi' netto e universale i diritti che spettano a ogni

essere umano. Quel giorno infatti a Parigi i rappresentanti dei

51 Paesi allora aderenti all'Onu approvarono la Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo. Fu un gesto solenne, con cui

il mondo provava a riscrivere i codici della convivenza fra i

popoli, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale.

Il testo della Dichiarazione, condensata in 30 articoli, fu

scritto in due anni da una commissione internazionale guidata da

Eleanor Roosevelt, vedova dell'ex presidente americano Franklin

Delano.

Ecco una sintesi della Dichiarazione:

PREAMBOLO - si ricorda che fondamento della pace e' il

riconoscimento della dignita' per tutti i membri della famiglia

umana; che la violazione e il disprezzo dei diritti umani hanno

portato a forme di barbarie che offendono la coscienza

dell'umanita'; che e' indispensabile proteggere i diritti umani

con norme giuridiche.

ARTICILO 1 - Tutti nascono liberi ed eguali in dignita' e

diritti.

ART. 2 - Di fronte ai diritti umani non ci sono distinzioni

per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione,opinione

politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di

ricchezza, di nascita o di altra condizione.

ART. 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' e

alla sicurezza personale.

ART. 4 - Nessuno puo' essere tenuto in stato di schiavitu'.

ART. 5 - Nessuno può essere sottoposto a tortura o a

trattamento o punizione crudeli e degradanti.

ART. 6 - Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua

personalita' giuridica.

ART. 7 - Tutti sono uguali di fronte alla legge e hanno

diritto a una uguale tutela contro ogni forma di

discriminazione.

ART. 8 - Ogni persona ha diritto di ricorrere legalmente di

fronte ad atti che violino i diritti fondamentali a lui

riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ART. 9 - Nessuno puo' essere arbitrariamente arrestato o

esiliato.

ART. 10 - Ogni individuo ha il diritto di essere giudicato

secondo le regole da un tribunale indipendente.

ART. 11 - Ogni individuo accusato di reato e' da ritenersi

innocente finche' la sua colpevolezza non sia provata in un

pubblico processo nel quale l'interessato abbia potuto

difendersi.

ART. 12 - Nessuno puo' essere sottoposto a interferenze

arbitrarie nella sua vita privata.

ART. 13 - Ogni individuo ha diritto di liberta' di movimento

e di residenza nel proprio Paese, ed ha diritto di lasciare

qualsiasi Paese, incluso il proprio, e farvi ritorno.

ART. 14 - Di fronte alle persecuzioni, ogni persona ha

diritto di chiedere asilo in altri Paesi.

ART. 15 - Nessuno puo' essere privato arbitrariamente della

cittadinanza, ne' del diritto di cambiare la stessa.

ART. 16 - Uomini e donne hanno diritto di sposarsi senza

alcuna limitazione di razza, cittadinanza, religione, ed hanno

uguali diritti riguardo al matrimonio e al suo scioglimento.

ART. 17 - Ogni persona ha diritto alla proprieta' privata e

nessuno puo' arbitrariamente sottrargliela.

ART. 18-19-20 - A tutti e' riconosciuta liberta' di pensiero

e di religione, compresa quella di cambiare opinione o

religione; e' riconosciuta la liberta' di manifestare il proprio

credo in pubblico e in privato. Ognuno ha diritto di non essere

molestato per le proprie opinioni e di ricevere e diffondere

informazioni con ogni mezzo. Tutti hanno diritto di riunione e

di associazione pacifica.

ART. 21-22 -Tutti i cittadini possono partecipare alla vita

politica.

ART. 23 - Ogni persona ha il diritto al lavoro, a una equa

retribuzione e alla partecipazione all'attivita' sindacale.

ART. 24 - Ogni individuo ha diritto al riposo dopo il lavoro.

ART. 25 - Tutti hanno diritto a un tenore di vita sufficiente

a garantire la salute e il benessere della famiglia; maternita'

e infanzia hanno diritto a speciale cura e assistenza.

ART. 26 - Tutti i cittadini hanno il diritto all'istruzione

elementare; l'istruzione superiore deve essere accessibile a

tutti. Spetta ai genitori scegliere il genere di istruzione da

impartire ai loro figli.

ART. 27 - Vanno protetti i diritti d'autore.

ART. 28 - Ogni individuo ha il diritto a un ordine sociale e

internazionale nel quale i diritti umani siano realizzati.

ART. 29 - Nell'esercizio dei propri diritti, ognuno deve

rispettare quelli degli altri.

ART. 30 - Nessuno Stato, gruppo o persona, e' autorizzato ad

attentare, in alcun modo, ai diritti e alle liberta' indicati

nella Dichiarazione Universale.