Demolizione palazzine via Anelli Padova

(ANSA) - VENEZIA, 9 DIC - È iniziata a Padova la demolizione delle palazzine dell'ex complesso Serenissima di via Anelli, che nei primi anni Duemila divenne noto come "bronx di via Anelli" e venne sgomberato nel 2007. Nel 2006 il Comune aveva eretto un muro per separare gli abitanti del complesso, in gran parte spacciatori e prostitute extracomunitari, dagli altri residenti del quartiere. Dopo l'apertura del cantiere il 25 settembre e l'abbattimento di un garage il 12 ottobre, una ruspa stamani ha iniziato a demolire la prima delle sei palazzine che formano il complesso, davanti alle autorità e a decine di cittadini che hanno stappato lo spumante, salutando l'evento con un brindisi.

Il sindaco Sergio Giordani ha parlato di una "data storica", anche perché l'area è stata acquisita dal Demanio e ospiterà la nuova questura di Padova. Matteo Mauri, viceministro dell'Interno, ha ricordato che la questura è stata promossa in fascia A e quindi riceverà 101 nuovi agenti.