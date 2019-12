Morto avvocato Giuseppe Frigo

(ANSA) - BRESCIA, 08 DIC - È morto a Brescia all'età di 84 anni l'avvocato Giuseppe Frigo, noto penalista e giurista. È stato giudice della Corte costituzionale dal 2008 al 2016. Si era dimesso dall'incarico nel novembre del 2016 per motivi di salute. Malato da tempo, è morto in ospedale. "Per noi - scrive l'Unione camere penali - è stato prima di tutto lo strenuo militante dell'Unione delle Camere Penali Italiane della quale fu Presidente dal 1998 al 2002. Furono quelli gli anni della battaglia perché i principi del giusto processo fossero scolpiti nella Costituzione Repubblicana".