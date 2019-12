Coperta prende fuoco, morta anziana

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Una donna di 88 anni è morta a causa dell'incendio provocato dalla propria coperta elettrica mentre dormiva in casa a Milano. E' accaduto sabato mattina in piazza Sant'Agostino a Milano. Per un malfunzionamento non ancora chiarito la coperta ha preso fuoco avvolgendo l'anziana, che a causa di problemi di deambulazione non è stata in grado di mettersi in salvo. La sua badante, originaria del Kirghizistan, dormiva nella stanza accanto ma quando ha sentito le urla ed è intervenuta era già troppo tardi. La pensionata, nata a Trieste e da moltissimi anni residente a Milano, è morta nel letto. Al caso lavorano i carabinieri che, al momento, escludono ipotesi diverse dall'incidente.