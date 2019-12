Rionero: ora si cerca una fossa comune

(ANSA) - POTENZA, 6 DIC - La Procura della Repubblica di Potenza ha cominciato, "già da oggi", le ricerche di una fossa comune in cui sarebbero stati nascosti i cadaveri riesumati dai loculi (per poi effettuare l'esame del Dna sui resti e verificarne l'identità) che la ditta che gestiva il cimitero di Rionero in Vulture (Potenza) avrebbe poi illegalmente rivenduto fino al 300% del costo reale. E' uno dei particolari emersi stamani, a Potenza, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare l'operazione della Polizia "Il grido dell'Ade", che ha portato a sei arresti. Indagini anche sulla gestione del cimitero di Orta Nova (Foggia).