Preso 78enne con coca nelle teiere

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Un pluripregiudicato di 78 anni è stato arrestato per la detenzione di 135 grammi di cocaina che nascondeva all'interno delle teiere di casa a Milano.

Giorgio Roccia è un nome noto alle forze dell'ordine e alla stampa che in più occasioni si è occupata di inchieste che lo riguardavano su traffici di droga in Lombardia e Liguria. La sua fedina penale inizia nel 1962, l'ultimo arresto risale al 2009, quando finì nell'ordinanza di un'indagine sulla cocaina. Dopo aver scontato diversi anni, tra cui almeno tre ai domiciliari, nel 2016 è tornato libero. Gli investigatori della sezione antispaccio guidati da Massimiliano Mazzali, si sono presentati alla porta del suo appartamento in via Albertinelli, nel quartiere San Siro e hanno trovato la droga in "sassi", ovvero un passaggio prima del taglio e del confezionamento in dosi nascosta nelle teiere.