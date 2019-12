Al Qurinale l'arte del presepe gardenese

(ANSA) - BOLZANO, 5 DIC - Il Palazzo del Quirinale ospita dal 13 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, nella palazzina Gregoriana, l'esposizione dal titolo "Natività - L'arte del presepe della Val Gardena". L'esposizione è incentrata su un grande presepe ligneo opera degli scultori gardenesi Filip Moroder Doss e Thomas Comploi.

"Avere la possibilità di presentare una delle arti più tipiche della Val Gardena, le sculture in legno lavorate a mano, al Quirinale è un grande onore per la cultura ladina che ci rende orgogliosi", così l'assessore per la cultura ladina Daniel Alfreider.

Il presepe esposto in Quirinale si collega alla tradizione del presepe in Val Gardena, da sempre strettamente legata a quella della lavorazione artigianale del legno, tanto importante in questa valle e in tutto il Trentino-Alto Adige.

L'esposizione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria.