Due incidenti mortali su linee Ts-Ve-Ud

(ANSA) - TRIESTE, 4 DIC - Due incidenti mortali si sono verificati alle prime ore di questa mattina lungo le linee ferroviarie Venezia-Udine e Trieste-Venezia. Alle 7.30 di questa mattina e fino alle 9.45 il traffico ferroviario fra Sacile e Conegliano (linea Venezia-Udine) è stato sospeso per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona da parte del Regionale 11008 a cavallo tra Veneto e Friuli. Nelle stazioni di Sacile e Conegliano i viaggiatori sono stati assistiti dal personale Trenitalia, mentre è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi e collegamenti straordinari con taxi per le persone dirette agli aeroporti di Treviso e Venezia.

E' ripresa alle 6.10 al termine dei rilievi dell'Autorità giudiziaria la circolazione fra Ronchi Sud e Trieste Airport, sulla linea Trieste-Venezia, sospesa dall'1 di notte per l'investimento mortale di una persona da parte di un treno merci di una compagnia estera. (ANSA).