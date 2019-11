Black Friday: raid contro Amazon nel Padovano

Quindici persone vestite con tute bianche e "armate" di uova e bombolette spray, hanno preso di mira la notte scorsa la sede di Amazon di Vigonza, nel Padovano, con un'azione durata una decina di minuti. Il gruppo ha scavalcato le recinzioni, lanciato uova e imbrattato con vernice i muri dell'azienda, chiudendo poi con catene e lucchetti gli ingressi usati dai furgoni per le spedizioni. Il tutto è stato ripreso e condiviso via Twitter dal globalproject.it.

La contestazione è stata messa in atto in occasione del Black Friday. Il raid è stato rivendicato con un comunicato: "Gli angry animals tornano in azione. Lo fanno nel giorno in cui migliaia e migliaia di giovani in tutto il mondo rimettono il clima al centro dell'attenzione e stanno urlando che il Block Friday è meglio del Black Friday! Lo fanno puntando dritto al cuore del vampiro, ancora assetato di soldi, aria putrida, cemento e asfalto, nonostante stiano portando il mondo alla deriva. Oggi tingiamo di verde Amazon, mettiamo i lucchetti ai suoi cancelli e freniamo quel flusso compulsivo di merce che percorre le strade di tutto il Veneto".