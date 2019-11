Piemonte,allerta gialla per nuove piogge

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Allerta gialla in Piemonte, oggi per il rischio di valanghe, domani per una nuova perturbazione che dovrebbe colpire soprattutto le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone degli scorsi giorni e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. La neve - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - cadrà solo a quote di media e alta montagna, "con valori forti o molto forti al confine con l'Appennino genovese". Questa volta, tuttavia, il maltempo dovrebbe essere di breve durata e già nel pomeriggio di domani è previsto un miglioramento generale in Piemonte.

Nel frattempo, i corsi d'acqua sono tutti in diminuzione. In esaurimento anche la piena del Po a Isola S.Antonio (Alessandria). Solo i laghi Maggiore e d'Orta rimarranno ancora per tutto oggi su livelli di guardia.