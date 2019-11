(ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - Guidava da 50 anni senza patente.

Per questa ragione una anziana, di 77 anni, di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, è stata multata dalla polizia locale con una contravvenzione di 5.110 euro, oltre al fermo del veicolo.

E' stato scoperto soltanto dopo un tamponamento di lieve entità nel quale la donna è rimasta coinvolta insieme con altre due auto. Lo riporta il Messaggero Veneto. La donna si è difesa sostenendo di aver smarrito tanto tempo fa il documento. Lunedì mattina a Longhere (Treviso) è intervenuta la polizia locale in seguito a un tamponamento tra tre auto, una delle quali era una Suzuki sw di una signora di 77 anni la quale, alla richiesta della patente, avrebbe tentato di guadagnare tempo. I vigili però, per il Messaggero Veneto, avrebbero accertato che del permesso di guida della donna non ci sarebbe traccia.

Intervistata dal quotidiano l'anziana ha detto: "Non capisco questo clamore, chiarirò", ha detto. "Ma non è vero che non ce l'ho! Ora andrò a Udine a dimostrarlo". (ANSA).