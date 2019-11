Silvia Romano in mani gruppo islamista

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Shabaab, Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya il 20 novembre dello scorso anno e poi trasferita in territorio somalo. E' quanto emerge dagli sviluppi dell'indagine della Procura di Roma e dei carabinieri del Ros. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di inviare una rogatoria internazionale alle autorità somale. E' tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Shabaab, Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya il 20 novembre dello scorso anno e poi trasferita in territorio somalo. E' quanto emerge dagli sviluppi dell'indagine della Procura di Roma e dei carabinieri del Ros. Gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di inviare una rogatoria internazionale alle autorità somale.