Maltempo: allagamenti in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Allagamenti nella pianura friulana, nella pedemontana e nella zona montana si sono registrati ieri sera a causa di un nuovo fronte di maltempo. In provincia di Trieste, a Trebiciano e località Bottazzo, ci sono stati allagamenti e cadute di alberi e un nuovo picco di marea ha causato disagi al Villaggio del Pescatore, a Trieste e Grado, in quest'ultima località per l'effetto combinato di marea e precipitazioni. Le chiamate al NUE112 legate al maltempo ieri sera sono state una sessantina. A Codroipo (Udine) - riferisce la Protezione civile del Fvg - si è allagato un sottopasso mentre a Cervignano (Udine) la caduta di un albero ha danneggiato alcune vetture. Sono stati chiusi i guadi sui torrenti Malina e Cellina Meduna e la strada 38 del Cornappo per caduta massi. La strada 251, chiusa ieri sera per l'esondazione del torrente Cellina, è stata riaperta questa mattina. Sono aperti i servizi di piena di Tagliamento, Meduna e Livenza. Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d'acqua. (ANSA).