Emanuele Filiberto domani a Vicoforte

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Emanuele Filiberto di Savoia sarà presente domani a Vicoforte (Cuneo) alla celebrazione del 150/o anniversario della nascita di Vittorio Emanuele III, il penultimo re d'Italia, le cui spoglie sono tumulate nel Santuario della Natività.

L'iniziativa giunge a pochi giorni della pubblicazione su Facebook di un video, diventato rapidamente virale, in cui Emanuele Filiberto sostiene di avere "il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale" con "l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo". Non si può escludere, a giudicare da altri contenuti delle pagine social di Emanuele Filiberto, e in particolare dell'hashtag #adv, che si tratti di un messaggio pubblicitario Domani a Vicoforte è annunciata la presenza anche di Serge di Jugoslavia, cugino di Emanuele Filiberto. Mancherà invece il padre, Vittorio Emanuele. (ANSA).