Venezia: Conte, Mose pronto nel 2021

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Riuniremo il comitatone, non dobbiamo prendere in giro i cittadini dicendo che completeremo il Mose l'anno prossimo. Il Mose sarà verosimilmente completato nella primavera del 2021". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte a Venezia dopo una serie di sopralluoghi in città, l'ultimo dei quali a Palazzo Ducale.