Toscana, ancora piogge e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Ancora tempo instabile e perturbato sulla Toscana. La Sala operativa unificata, confermando il codice giallo odierno per piogge sul basso Tirreno, ne emette un altro per domani, martedì 12 novembre, dalle 9 alla mezzanotte, per deboli precipitazioni sparse al mattino sulle zone appenniniche e meridionali, in estensione a gran parte della regione dal pomeriggio quando potranno assumere anche carattere di rovescio e localmente temporalesche soprattutto sulle zone meridionali e l'Arcipelago.

Per domani è anche previsto un rinforzo graduale dei venti settentrionali con raffiche fino a 70 km/h sui crinali appenninici, attorno al Monte Amiata, sulla costa meridionale e Arcipelago a sud dell'Elba.