Sigilli discarica rifiuti tossici Ottana

(ANSA) - NUORO, 11 NOV - Blitz del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Sardegna nell'area industriale di Ottana, dove è stata sequestrata una discarica di rifiuti tossici interrati. E' stata scoperta mentre erano in corso dei test sul terreno da parte della Syndial in una zona adiacente all'ex stabilimento Enichem. Da qui era sparite 9mila tonnellate di ceneri pesanti, frutto della combustione di rifiuti chimici industriali e ospedalieri. Il caso è esploso nel febbraio scorso con una interrogazione del parlamentare nuorese del M5s Alberto Manca, nella quale chiedeva l'intervento della magistratura per accertare la presenza a Ottana di una discarica abusiva di ceneri derivanti dalla combustione di rifiuti speciali, depositati sul terreno limitrofo al depuratore consortile nella zona industriale.