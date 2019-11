Si ripara da pioggia in galleria, denunc

(ANSA) - RECCO (GENOVA), 11 NOV - Un anziano uomo, a causa della forte pioggia ha trovato riparo all'interno della galleria ferroviaria nello scalo ferroviario di Molinetti, vicino a Recco ma dentro il tunnel è caduto sui binari resi scivolosi dalla pioggia: non si è fatto male ma ha bloccato il transito ferroviario per oltre 30 minuti. Così, al termine dei dovuti accertamenti effettuati dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Recco intervenuta sul posto, l'anziano è stato deferito in stato di libertà per ostacolo alla circolazione ferroviaria.