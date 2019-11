Autonomia, Fontana: non la vogliono fare

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Credo che queste proposte che vengono portate avanti siano semplicemente dei tentativi di buttare la palla avanti, senza una prospettiva". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante il convegno 'Metamorfosi' di Huffpost, parlando della riforma sull'Autonomia. Pensa, gli è stato domandato, che non la vogliano fare? "Io penso che in fondo non la vogliano fare", ha replicato Fontana.