Maltempo, domani scuole chiuse a Crotone

(ANSA) - CATANZARO, 10 NOV - Scuole chiuse domani a Crotone e in altri comuni della Calabria per l'allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale per condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni diffuse e intense e forti venti valida dalle 12 alle 22 dell'11 novembre. A disporre la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado è stato il vice sindaco della città Benedetto Proto.

Analoga decisione è stata adottata dal sindaco di Borgia (Catanzaro), Elisabeth Sacco, che ha firmato un'ordinanza di chiusura per la giornata di domani di tutte le scuole sul territorio cittadino così come i primi cittadini di altri centri della provincia di Catanzaro.