Dopo inseguimento contro auto CC: morto

(ANSA) - MATERA, 9 NOV - Al termine di un inseguimento, un uomo di 43 anni, che stava fuggendo dai Carabinieri, è morto la notte scorsa sulla strada statale Sinnica, nei pressi di Policoro (Matera), dopo che la sua automobile, un'Alfa Romeo 156, è andata a finire contro un'altra vettura dei Carabinieri, ferma per un normale posto di blocco. Illesi i militari della Compagnia di Policoro, che erano fuori dall'auto e che sono riusciti a buttarsi di lato. Secondo quanto si è appreso, in precedenza il 43enne non si era fermato a un altro posto di blocco e aveva cominciato la sua fuga.