Seggiolini antiabbandono: Aci, no fretta

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Oggi è scattato l'obbligo dei seggiolini antiabbandono per i bambini fino a 4 anni di età. Il ministero dell'Interno ieri ha emanato una circolare in tal senso. Dal 7 novembre sarebbero infatti dovute diventare obbligatorie solo le caratteristiche tecniche, lasciando a produttori e acquirenti 120 giorni (quindi fino al 6 marzo 2020) per mettersi in regola. Lo afferma, in una nota, Aci Milano.

"La legge che introduce l'obbligatorietà dei seggiolini antiabbandono è giusta - afferma il presidente Geronimo La Russa -. E' affrettata la decisione di renderla operativa nella stagione invernale, quando il pericolo dell'aumento della temperatura in un lasso di tempo molto breve per i minori lasciati in auto è ovviamente più basso rispetto all'estate; inoltre non si conoscono ancora i criteri, inseriti nella legge finanziaria 2020, per accedere all'acquisto dei seggiolini omologati. Manca infatti il decreto del ministero dei Trasporti che indica le modalità per usufruire del bonus".