Cena di commemorazione marcia su Roma

(ANSA) - GROSSETO, 1 NOV - Cena di commemorazione della marcia su Roma il 28 ottobre scorso in locale di Castel del Piano, sull'Amiata (Grosseto). E' quanto rivela su facebook il segretario del Pd del paese del Grossetano, Federino Badini, pubblicando anche una foto della "scenografia" dell'evento: un pannello con affissa una bandiera con l'immagine di Benito Mussolini con a fianco i fasci littori e sotto il tricolore.

"Non è semplicemente una vergogna, è qualcosa di più grave che ancora oggi qualcuno pensi di dover 'festeggiare' l'inizio del ventennio più buio della storia d'Italia - commenta Badini -. È un'onta per un paese come Castel del Piano, dove la nostra sezione porta il nome di un partigiano ucciso dai fascisti e dove la comunità non ha bisogno dell'odio e dell'intolleranza fascista". ""Davanti a fenomeni del genere - afferma ancora -, non si può parlare di goliardia o altro nel tentativo di non alzare i toni. Questo è un enorme problema che va affrontato e fermato".