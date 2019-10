Sfonda timpano a ex moglie, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 OTT - Prima, a forza di schiaffi, ha sfondato un timpano alla ex moglie - con la quale continuava a convivere, benché divorziati, non volendo lasciare la casa - poi la ha chiusa a chiave all'interno dell'abitazione per impedirle di ricorrere alle cure mediche e denunciarlo.

Protagonista della vicenda un 58enne residente a Castelnuovo Sotto, nel Reggiano, denunciato dai Carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate e sequestro di persona.

I fatti risalgono alla fine dello scorso settembre. Nei confronti dell'uomo il Gip del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la doppia misura cautelare dell'allontanamento dalla casa e del divieto di avvicinamento all'ex moglie - una operaia 41enne - prescrivendogli di non avvicinarsi a più di 150 metri da tutti i luoghi da lei frequentati e vietandogli di comunicare con la donna.