Cadavere pensionato in villa a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Sarebbe morto per cause naturali, in base a quanto emerso da un primo sopralluogo del medico legale, l'84enne trovato morto nella sua villa alla periferia sud di Firenze. Il decesso dell'uomo, che soffriva di una grave patologia, secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia, risalirebbe ad almeno due giorni fa. L'ultima parola circa le cause della morte e la dinamica dei fatti arriverà dall'autopsia, disposta dal pm Giuseppina Mione.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella che le profonde lesioni al volto e alla testa, che sarebbero state inferte dopo la morte, siano state provocate dal cane di casa, forse nel tentativo di rianimare il padrone. Sempre in base a quanto emerso, la casa dell'anziano si sarebbe presentata in ordine e non mancherebbe alcun oggetto.