Apre Talent Garden,stop fuga cervelli

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Apre oggi a Roma Talent Garden Ostiense, il nuovo campus della piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell'ambito dell'innovazione digitale. Mission di Talent Garden è "realizzare opportunità concrete per rispondere alla richiesta dei giovani innovatori di sentirsi parte di un ecosistema più grande dei confini del proprio paese, dove sviluppare connessioni internazionali con grandi aziende e altri innovatori. Un'esigenza spesso disattesa e che negli ultimi anni ha contribuito a quella che viene definita fuga di cervelli costringendo 250.000 giovani a lasciare l'Italia". Contrastare la fuga dei cervelli è uno degli ambiziosi progetti di Talent Garden. All'inaugurazione sono arrivati numerosi rappresentanti del mondo economico e produttivo italiano, nonché delle istituzioni e della politica: dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla sindaca di Roma Virginia Raggi fino ai ministri dell'Innovazione, Paola Pisano, e della Cultura Dario Franceschini.