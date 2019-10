Auto contro guard rail, morti 4 giovani

(ANSA) - BELPASSO (CATANIA), 13 OTT - Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale autonomo avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime era su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa. Il 48enne alla guida dell'auto è stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sarà sottoposto a tutti i controlli del caso. Le vittime sono la convivente dell'uomo, una 28enne, un 20enne, un ragazzo di 17 anni e una ragazzina di 15 anni.

Secondo una una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, intorno alle 5 del mattino, il conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo che si schiantata violentemente contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti medici del 118, vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paternò che indagano.