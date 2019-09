Dagli archivi dell'ANSA - Il delitto D'Antona, 130 passi verso la morte

D'ANTONA: 130 PASSI VERSO LA MORTE /ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Mancano pochi minuti alle 8,30: come

ogni mattina, Massimo D'Antona, è uscito dalla sua abitazione

al quinto piano di un elegante palazzo in via Salaria, all'

angolo con via Po, nella quale viveva da almeno 25 anni con la

moglie Olga e la figlia Valentina di 24 anni.

Ore 8,30: Diretto verso il suo studio in via Bergamo,

lasciandosi alle spalle via Po, D'Antona ha camminato per meno

di due minuti lungo via Salaria sul marciapiede di sinistra in

direzione di piazza Fiume. Ha attraversato l'incrocio con via

Basento e subito dopo quello con via Adda. Su quel lato della

strada una decina di metri dopo, vicino ad un cartellone

pubblicitario, e' parcheggiato un furgone Nissan, targato

Varese, con i vetri della parte posteriore coperti da una

pellicola bianca.

All' interno sono nascosti gli attentatori, che indossano

entrambi cappellini da baseball e giacche chiare tipo K-way. I

sicari, alti circa un metro e 80, a viso scoperto, escono dal

furgone e sorprendono alle spalle l' esperto di diritto. Un

killer che impugna una calibro 38 fa fuoco tre volte. La

vittima, prova un disperato tentativo di difesa coprendosi il

torace con le braccia. Poi si accascia scivolando lentamente

lungo muro. Con il petto squarciato dalle pallottole all'

altezza del cuore e nella zona lombare destra, chiede aiuto con

voce flebile ad un giovane passante. (SEGUE).

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - D' Antona ha fatto si' e no 130 passi

da casa, all'incirca un centinaio di metri, prima di andare

incontro al suo destino. L' assassino rimette il revolver nei

pantaloni ed insieme al complice volta le spalle alla vittima. I

due si dirigono, secondo alcune testimonianze, ''a passo

svelto'' verso via Adda.

Ore 8,35: arrivano in via Salaria a sirene spiegate una

ambulanza, chiamata da un passante con il telefono cellulare, ed

alcune volanti della polizia. Le condizioni di D'Antona sono

disperate. Per circa 40 minuti i medici del Policlinico Umberto

I, dove viene portato, fanno il possibile per rianimarlo, ma e'

tutto inutile. Intorno alle 9,30 il professore muore.

Gli investigatori hanno trovato le tre ogive dei proiettili

vicino alle sue borse. Il furgone Nissan targato Varese era

stato rubato il 29 aprile scorso nella zona di Porta Portese.

Sull' altro marciapiede in via Salaria e' stato lasciato un Fiat

''Ducato'', anche questo rubato l' 8 maggio scorso a

Montespaccato, alla periferia di Roma. Cosi' forse si voleva

nascondere l'agguato ad eventuali testimoni. Una commerciante,

testimone oculare dell'omicidio, racconta alla polizia di avere

sentito ''come dei colpi sordi che sembravano l'esplosione di

miccette''. Forse la calibro 38 aveva il silenziatore. In via

Salaria si precipitano magistrati e investigatori: la zona viene

passata al setaccio alla ricerca di indizi. (ANSA).

