Dagli archivi dell'ANSA - L'attentato a Costanzo in Via Fauro a Roma

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Una forte esplosione, seguita da un incendio, si e' verificata intorno alle 21 e 40 in via Ruggero Fauro al quartiere Parioli di Roma. Secondo una prima ricostruzione conteporaneamente al boato si sarebbe visto un chiarore. La zona dove e' avvenuta l'esplosione, che si trova dietro il teatro Parioli, e' rimasta completamente al buio fino a piazzale delle muse. In via Fauro secondo quanto si e' appreso sono andati in frantumi i vetri di molti appartamenti fino al secondo e terzo piano. (SEGUE).

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA (2)

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'esplosione e' avvenuta precisamente davanti alla scuola elementare di Via Fauro. Sul posto si sono recati immediatamente vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Un intero stabile di fronte alla scuola e' stato completamente evacuato e il palazzo sembra molto danneggiato. Decine sono le macchine interamente distrutte dall' esplosione. Le prime ipotesi parlano di un' autobomba ma non si esclude anche la possibilita' di una bomba in un negozio o entrambe le cose. Per adesso non si hanno vittime anche se sono stati viste uscire due persone in barella, uno da un palazzo vicino all' esplosione e l'altro dal civico 37 dove la strada e' ostruita da quello che rimane di un'automobile che viene indicata come una 126. Sul posto e' arrivato anche il direttore generale della protezione civile prefetto Elveno Pastorelli.(SEGUE).

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA (3)

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Un ufficiale dei carabinieri alle 22.05 ha confermato che ''non ci sono vittime. Ci sono solo due o tre feriti''. L'intera zona intorno all'edificio, fino a piazzale delle Muse, rimane praticamente al buio anche se la strada di Via Fauro, dove sono accorsi centinaia di abitanti, e' stata parzialmente illuminata dai fari degli automezzi dei vigili del fuoco. Non ci sono piu' fiamme. Il titolare della trattoria che da' sulla strada ha detto: ''intorno alle 21,40 stavo servendo i clienti quando ho sentito un boato spaventoso e si e' vista immediatamente la fiammata. I vetri ci sono caduti addosso e i clienti sono scappati via per lo spavento. Non ho mai sentito nulla di piu' forte e impressionante''. Verso le 22.20 sul posto e' arrivato un ufficiale dei carabinieri che a

proposito delle possibili vittime non si e' voluto sbilanciare, ''non so qual'e' la situazione esatta - ha detto - ma potrebbero

esserci feriti gravi''(SEGUE).

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA (4)

(ANSA) - ROMA, 13 MAG -Maurizio Costanzo era appena uscito dal teatro Parioli, il cui ingresso e' su via Fauro, a poca distanza dal luogo dell'esplosione, quando questa e' avvenuta, ma non e' rimasto ferito. Il celebre conduttore - a quanto si e' appreso- e' stato accompagnato alla sua abitazione. Sul posto e' giunto il capo della polizia, prefetto Parisi, il quale non ha pero' voluto far alcun commento sul possibile obbiettivo dell'attentato.(segue).

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA (5)

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Secondo un inquirente la possibilita' che l'obiettivo di quella che ormai tutti danno per un'autobomba sia stato Maurizio Costanzo, deriva anche dal fatto che il presentatore esce abitualmente dal Teatro Parioli a quell'ora, percorrendo quasi obbligatoriamente Via Fauro. I vigili del fuoco sono intervenuti, coordinati da Elveno Pastorelli, anche per spostare le decine di auto che ostruiscono il passaggio e per supportare o togliere quei cornicioni che rischiano di cadere dal palazzo immediatamente di fronte la scuola elementare. Il capo della Polizia Parisi a proposito di Costanzo ha detto: ''non credo che ci siano problemi, mi pare che stia bene''. Secondo quanto si e' appreso sembra che non si sia fatto nulla neanche l'autista di Costanzo che e' stato portato in questura e avrebbe detto che ''l'auto e' passata solo pochi minuti prima dell'esplosione''. E' stato inoltre confermato da altri investigatori che Costanzo sta bene e che tutto fa pensare ad un

attentato contro di lui. (SEGUE).

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA (6)

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'ipotesi che l'obiettivo dell'attentato possa essere qualcuno di quei giudici o avvocati che abitano nella via o nelle strade immediatamente adiacenti, non viene esclusa a priori. Sul posto e' arrivato anche il direttore del Tg-5 Enrico Mentana che ha rassicurato tutti sulle condizioni di Costanzo: ''come vi hanno detto non gli e' successo nulla. Costanzo afferma di non aver mai ricevuto minacce particolari. Non si puo' dire con certezza che l'obiettivo fosse lui, e' troppo presto''. ''A me invece sembra chiaro - ha detto invece un altro investigatore accorso sul

posto - che volessero colpire proprio Costanzo. Solo per 2, 3 secondi l'attentato non e' riuscito''. (SEGUE).

ESPLOSIONE AL QUARTIERE PARIOLI A ROMA (7)

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La potenza dell'esplosivo usato per l'attentato - hanno fatto notare alcuni investigatori - la si puo' valutare al momento dagli effetti che ha avuto nella strada. Secondo quanto si e' appreso il cratere dove era stato posizionata la bomba sarebbe largo due metri e profondo un metro e mezzo. I rottami delle decine di auto distrutte sono sparsi per centinaia di metri e uno di questi e' finito all'interno di un appartamento che si trova al secondo piano di uno stabile che si affaccia su via Fauro. I vigili del fuoco al momento hanno fatto evacuare dagli stabili della via circa 18 famiglie. I feriti, secondo una prima ricostruzione, sarebbero dieci e quelli piu' gravi, sembra due, si trovano al policlinico Umberto I.(ANSA).

