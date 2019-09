Punta pistola contro attivista, denuncia

(ANSA) - TARANTO, 21 SET - La Digos di Taranto ha denunciato un 57enne per minaccia aggravata dall'uso delle armi nel corso di un pubblico evento. Nella serata di ieri si è svolto, in piazza della Vittoria, un flash mob volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche riguardanti l'ambiente e la salute, organizzato dal movimento Friday for Future nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Con l'acqua alla gola". Durante la distribuzione ai passanti di volantini informativi della manifestazione "Marcia per il clima e per l'ambiente" programmata per il 27 settembre, un uomo si è avvicinato ad alcuni partecipanti inveendo contro di loro.

All'invito a calmarsi rivoltogli da uno dei promotori del flash mob, l'uomo ha cominciato a minacciarlo e, dopo aver portato le mani dietro la schiena, ha estratto una pistola dalla cintura, puntandola contro l'attivista. L'arma, priva di tappo rosso, poi risultata caricata con pallini di acciaio, ha spaventato il malcapitato che si è rivolto alla polizia che ha fermato l'uomo.