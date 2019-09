Turista soccorsa su nave crociera

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Una turista in arresto cardio-circolatorio che si trovava a bordo della nave da crociera MSC Fantasia, in navigazione a circa 50 miglia est delle coste della Sardegna, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Il trasbordo è stato effettuato dal'equipaggio Rescue India Mike Alfa Nemo 15 della 4/a Sezione Volo Elicotteri allertato dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Cagliari.

Le condizioni della donna, prelevata già in stato di incoscienza, si sono aggravate durante il volo tanto che i medici presenti a bordo del velivolo hanno dovuto praticarle alcune manovre salvavita. La paziente è arrivata poi in ospedale dove è stata presa in carico dai medici della struttura.