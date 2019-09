Niente scuola per 15 bimbi non vaccinati

(ANSA) - FABRIANO (Ancona), 19 SET - Non potranno andare a scuola i 15 bambini che non risultano in regola con le vaccinazioni previste dalla Legge Lorenzin tra le sedi di Fabriano e Sassoferrato (Ancona). Questa la decisione dei dirigenti scolastici interessati che hanno inviato la relativa comunicazione ai genitori. Questi ultimi avevano, comunque, già deciso in autonomia di non accompagnare i figli alla materna per l'intera prima settimana di scuola. Hanno chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Fabriano Simona Lupini. "Pur non avendone competenze - spiega l'assessore -, ho intenzione di convocare a breve una riunione con genitori e dirigenti scolastici e vedere quali possano essere gli spazi di manovra esistenti". I genitori dei bimbi non vaccinati stanno valutando anche l'ipotesi di ricorrere in sede giudiziaria, in modo singolo o associato. "È singolare che la comunicazione ci sia arrivata a ridosso dell'inizio della scuola - fanno notare - e non a luglio, come prevede la norma".