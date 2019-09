Detenuti educano cani per riabilitarsi

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - Riabilitare i detenuti delle carceri di Ancona attraverso l'educazione cinofila e formare i cani per una successiva adozione. E' la duplice finalità del progetto presentato dall'associazione no profit "Sguinzagliàti" di Senigallia e che ha vinto il bando emesso dal Comune di Ancona. Le 15 lezioni - iniziate a Montacuto mentre partiranno a ottobre a Barcaglione - prevedono una parte teorica per i detenuti con nozioni sull'addestramento dei cani; poi un focus sulla pet therapy e sulla preparazione dei cani per disabili, grazie alla collaborazione dell'associazione "Il mio Labrador" di Macerata. Infine una parte pratica: i dieci detenuti coinvolti nel progetto impareranno a educare i cani finalizzando le attività a una successiva adozione. Momenti importanti sia per il riscatto delle persone che al termine del percorso saranno in grado di gestire un cane, leggerne i segnali di benessere o stress; sia per gli animali che dopo le attività ludiche ed educative saranno pronti per essere accolti in una casa.