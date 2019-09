Sequestrate sigarette di contrabbando

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli 9 quintali di sigarette di contrabbando: tre diversi interventi nel corso dei quali sono state arrestate sei persone, tre cittadini italiani e tre ucraini.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, nel corso di un controllo su strada, hanno individuato, nascosti in un doppiofondo ricavato nel vano posteriore della cabina guida di un autocarro, 13.800 pacchetti di "Marlboro" di produzione ucraina prive del contrassegno di Stato, per un peso pari a 276 Kg. Arrestati tre ucraini. Sorte analoga hanno avuto anche due napoletani, nei cui confronti la Compagnia di Ottaviano ha sequestrato, tra San Giuseppe Vesuviano e Palma Campania, 345 Kg di tabacchi all'interno di un deposito risultato nella loro disponibilità. Contestualmente la Compagnia di Casalnuovo, dopo aver seguito un furgone il cui conducente, alla vista dei militari, aveva mostrato segni di agitazione, ha sequestrato 25 casse di sigarette "Regina": per l'uomo disposti i domiciliari.(ANSA).