Migranti, in 10 sbarcati a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 17 SET - Dieci migranti tunisini sono arrivati autonomamente nel porto di Lampedusa alle 2 circa di questa notte, a bordo di un piccolo barchino.

Sono scesi dall'imbarcazione seguendo le direttive degli uomini della Capitaneria di porto e successivamente sono stati accompagnati all'interno del centro di accoglienza hot spot dell'isola.

Ieri mattina sono stati trasferiti 70 migranti che erano ospitati nel centro di accoglienza con la nave di linea che collega giornalmente Lampedusa con il resto della Sicilia. Anche per oggi sono previsti trasferimenti per cercare di riportare il numero dei migranti a quanti ne possono essere ospitati in sicurezza.